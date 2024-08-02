البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نتنياهو عمليات نشر عسكري أمريكي لدعم إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عمليات نشر عسكري دفاعي أمريكي جديدة لدعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.

وحسب مقر الرئاسة الأمريكية، فقد ناقش الجانبان التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وأكد بايدن خلال الاتصال التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات القادمة من إيران.

كما أكد الجانبان، وفقا للبيت الأبيض، أهمية الجهود الجارية لتهدئة التوترات في المنطقة بشكل أوسع.

وأوضح البيت الأبيض أن كامالا هاريس نائبة الرئيس شاركت في اتصال بايدن ونتنياهو.