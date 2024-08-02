شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل المتنقلة سلاح التحالف الوطنى لتقديم الرعاية الطبية للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قوافل طبية عديدة منذ انطلاقه قبل عامين، فقد قدم هذا الكيان العظيم جهود عظيمة في رفع كفاءة الخدمة الصحية للمواطنين بكل شبر في الوطن، من خلال إطلاق خدمة القوافل المتنقلة التي تحمل كافة التخصصات الطبية، حيث قدمت جودة عالية للمواطنين، وهو ما أحدث فارق كبير في القرى والنجوع النائية التي كانت تفتقر للخدمة الطبية.

ونجحت مؤسسات التحالف الوطني، في توصيل العيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وتأتي هذه القوافل لتقدم الخدمة الصحية لملايين المصريين بالمجان، مع تقديم الأدوية وإحالة الحالات التي تحتاج إلى متابعات دورية إلى المستشفيات الحكومية المعنية، لمتابعة الحالة الصحية.

ولم يقتصر دور التحالف الوطني عند تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بل ينظم ندوات ودورات توعوية مختلفة عن كيفية الحماية من الأمراض المختلفة، الأمر الذى يشكل وعي صحي كبير لدى المواطنين، في ظل غياب هذا الوعي، وهذا ما يسعى التحالف للقيام به من جديد وسط تحديات عديدة.