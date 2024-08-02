نواب بالكنيست حذروا نتانياهو من خطة التوغل البري في لبنان وفقاً خطة الجيش الحالية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست حذروا في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من التوغل البري في لبنان وفقاً للخطة الحالية للجيش الإسرائيلي.
وأشارت هيئة البث إلى أن الرسالة أيدت التوغل البري في لبنان من حيث المبدأ، لكن الخطة التي عرضت ستؤدي إلى البلبلة وليس إلى الحسم، حسب تعبيرهم.
وأوضحوا أن خطة الجيش الإسرائيلي الحالية مغلوطة، لافتين إلى أنها قد تقود إسرائيل إلى فشل مأساوي له عواقب غير مسبوقة، ومؤكدين أنها لم تراع الأخطاء التي ارتكبت في العملية البرية في قطاع غزة.
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