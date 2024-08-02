النشرة: مجهولون أقدموا على سرقة منزل في بلاط بجبيل في وضح النهار

أفادت معلومات "النشرة" بأن مجهولين أقدموا على سرقة أحد المنازل في منطقة بلاط جبيل، يوم الأربعاء، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من 100 ألف دولار، بين أموال ومجوهرات.

وأشارت المعلومات إلى أن اللافت في هذه العملية التي تمت في منطقة سكنية، قرب جامعة LAU، أن السارقين لم يترددوا في تنفيذها في وضح النهار، بين الساعة 9:30 و1:00 ظهراً، بعد مغادرة العائلة المنزل، في مؤشر على أنهم كانوا قد راقبوا المنزل قبل التنفيذ، كما أنهم تعاملوا من دون أي خوف من إكتشاف أمرهم، بالرغم من وجود نقطة لشرطة البلدية تبعد أقل من 100 متر عن المكان.

وعلمت "النشرة" أن القوى الأمنية أبلغت أصحاب المنزل أنها تعمل على كشف خيوط الجريمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى نتيجة، بالرغم من وجود كاميرات مراقبة.