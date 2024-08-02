جبران للنشرة عن إنقطاع المياه في بعض مناطق كسروان: تمت معالجة المشكلة والأمور تحتاج لبعض الوقت كي تنتظم من جديد

علمت "النشرة" أن منطقة وسط كسروان وأعالي كسروان تعاني من انقطاع المياه منذ 12 يوماً، وقد حاول الأهالي التواصل مع الشركة لمعرفة الأسباب لكن لا أحد يرد على الهاتف.

في هذا السياق، أوضح المدير العام لـ"مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان" جان جبران، لـ"النشرة"، أنه كان هناك مشكلة تمت معالجتها، في اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن الأمور تحتاج لبعض الوقت كي تنتظم من جديد.