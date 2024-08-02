أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنّ "رحلاتها ليومَي 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطّائرات بين لبنان والخارج".
وأوضحت أنّ الرّحلات الّتي تمّ تأخير مواعيد عودتها هي 11 من أصل 36 رحلة:
- الجمعة 2 آب 2024:
توقيت الاقلاع المعدّل في 2 آب توقيت الإقلاع السابق إلى من رقم الرحلة
12:15 10:45 القاهرة بيروت ME302
14:35 13:05 بيروت القاهرة ME303
20:15 18:15 القاهرة بيروت ME306
22:35 20:35 بيروت القاهرة ME307
17:50 15:50 بغداد بيروت ME322
20:20 18:20 بيروت بغداد ME323
صباح 3 آب 06:10 02:15 بيروت دبي ME431
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
صباح 3 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
05:35 صباح 3 آب 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 3 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 3 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها هي 14 رحلة من أصل 38 رحلة:
توقيت الاقلاع المعدل 3 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
15:15 10:45 أثينا بيروت ME255
18:10 13:40 بيروت أثينا ME256
16:25 15:25 نيس بيروت ME223
20:25 19:25 بيروت نيس ME224
صباح 4 آب 09:55 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 4 آب 05:00 19:00 بيروت الدوحة ME437
صباح 4 آب 06:10 02:15 بيروت دبي ME431
صباح 4 آب 05:55 20:55 بيروت الدمام ME443
صباح 4 آب 05:00 02:50 بيروت الدوحة ME435
صباح 4 آب 06:10 21:15 بيروت الكويت ME403
09:20 07:20 كوبنهاغن بيروت ME225
13:25 11:25 بيروت كوبنهاغن ME226
20:15 18:15 جدة بيروت ME368
صباح 4 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة" .
كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الشرق الأوسط": رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء بعضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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