"طيران الشرق الأوسط": رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنّ "رحلاتها ليومَي 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطّائرات بين لبنان والخارج".

وأوضحت أنّ الرّحلات الّتي تمّ تأخير مواعيد عودتها هي 11 من أصل 36 رحلة:

- الجمعة 2 آب 2024:

توقيت الاقلاع المعدّل في 2 آب توقيت الإقلاع السابق إلى من رقم الرحلة

12:15 10:45 القاهرة بيروت ME302

14:35 13:05 بيروت القاهرة ME303

20:15 18:15 القاهرة بيروت ME306

22:35 20:35 بيروت القاهرة ME307

17:50 15:50 بغداد بيروت ME322

20:20 18:20 بيروت بغداد ME323

صباح 3 آب 06:10 02:15 بيروت دبي ME431

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

صباح 3 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

05:35 صباح 3 آب 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 3 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- السبت 3 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها هي 14 رحلة من أصل 38 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل 3 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

15:15 10:45 أثينا بيروت ME255

18:10 13:40 بيروت أثينا ME256

16:25 15:25 نيس بيروت ME223

20:25 19:25 بيروت نيس ME224

صباح 4 آب 09:55 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 4 آب 05:00 19:00 بيروت الدوحة ME437

صباح 4 آب 06:10 02:15 بيروت دبي ME431

صباح 4 آب 05:55 20:55 بيروت الدمام ME443

صباح 4 آب 05:00 02:50 بيروت الدوحة ME435

صباح 4 آب 06:10 21:15 بيروت الكويت ME403

09:20 07:20 كوبنهاغن بيروت ME225

13:25 11:25 بيروت كوبنهاغن ME226

20:15 18:15 جدة بيروت ME368

صباح 4 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة" .