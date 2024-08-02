كلاس اصدر تعميما يهدف لتنظيم عمل اللجان الخاصة بالألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها

أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلّاس التعميم الرقم 4/1/2024 تاريخ 31 تموز 2024، الهادف الى تنظيم عمل اللجان الخاصة بالألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها، جاء فيه، "سنداً لأحكام المادة الثانية والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ التي تنص على ان "يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لادارة كل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توافر العدد اللازم من الجمعيات... وتنتهي ولاية اللجنة حكماً مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكماً أيضاً عند شروط انتخاب اتحاد اللعبة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء. وحرصاً من الوزارة على تنظيم ملفات هذه اللجان وللإطلاع على مدى عملها لتطوير الألعاب المكلفة بإدارتها". واشارت الى اننا "نعلمكم بضرورة التقدم من الوزارة بطلب تجديد للجنة مرفقاً بالمستندات التالية: - البيانات المالية والادارية عن مرحلة ولاية اللجنة. - سجلات عدلية ونسخ عن الهوية لأعضاء اللجنة كافة. - شهادات تدريب في اللعبة المختصة بها اللجنة، لثلاثة من أعضائها على الأقل".

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