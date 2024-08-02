ارجاء جولة باسيل في البقاع الشمالي المقررة الأحد إلى موعد لاحق

أعلن "التيار الوطني الحر" في بيان، أنه "نظراً للظروف العصيبة التي يمر بها لبنان، تم إرجاء جولة رئيس التيار النائب جبران باسيل في البقاع الشمالي، التي كانت مقررة بعد غد الأحد، إلى موعد لاحق".

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