"فتح": السلطة أكدت أنها مستعدة لإدارة غزة بعد الحرب بتوافق فلسطيني

اشار المتحدث باسم حركة "فتح" لسكاي نيوز عربية، الى أن "السلطة أكدت أنها مستعدة لإدارة غزة بعد الحرب بتوافق فلسطيني، والسلطة قدمت خططها للمشاركة باليوم التالي في غزة والعائق الوحيد هو رفض إسرائيل".
وأكدت اننا "سنواصل السعي مع الفصائل للوصول لتوافق وطني تحت أساس برنامج منظمة التحرير"، معتبرا أن "اسرائيل غير معنية بوقف إطلاق النار في غزة".
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