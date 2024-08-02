أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركيّة، أنّها اتّخذت قرارًا بحجب الوصول إلى تطبيق "إنستغرام"، من دون إبداء أسباب أو تحديد مدّة الحجب، الّذي جعل تطبيق المنصّة على الهاتف المحمول غير متاح أيضًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الأربعاء الماضي، انتقد فيها المنصّة، بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التّعازي في اغتيال رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
وأعرب في تصريح، عن إدانته بشدّة منصّة التّواصل الاجتماعي "إنستغرام"، "الّتي تمنع النّاس من نشر رسائل تعزية لمقتل هنيّة، دون الإشارة إلى أيّ انتهاكات للسّياسة. هذه هي الرّقابة، بكلّ وضوح وبساطة"، مؤكّدًا "أنّنا سندافع عن حرّيّة التّعبير ضدّ هذه المنصّات، الّتي أظهرت مرّات عديدة أنّها في المقام الأوّل في خدمة نظام الظّلم الاستغلالي العالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا حجبت الوصول إلى تطبيق "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.