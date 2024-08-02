سلطات تركيا حجبت الوصول إلى تطبيق "إنستغرام"

أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركيّة، أنّها اتّخذت قرارًا بحجب الوصول إلى تطبيق "​إنستغرام​"، من دون إبداء أسباب أو تحديد مدّة الحجب، الّذي جعل تطبيق المنصّة على الهاتف المحمول غير متاح أيضًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الأربعاء الماضي، انتقد فيها المنصّة، بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التّعازي في اغتيال رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وأعرب في تصريح، عن إدانته بشدّة منصّة التّواصل الاجتماعي "إنستغرام"، "الّتي تمنع النّاس من نشر رسائل تعزية لمقتل هنيّة، دون الإشارة إلى أيّ انتهاكات للسّياسة. هذه هي الرّقابة، بكلّ وضوح وبساطة"، مؤكّدًا "أنّنا سندافع عن حرّيّة التّعبير ضدّ هذه المنصّات، الّتي أظهرت مرّات عديدة أنّها في المقام الأوّل في خدمة نظام الظّلم الاستغلالي العالمي".