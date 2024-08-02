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وفاة أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية اليوم، عن وفاة أسير فلسطيني من قطاع غزة اليوم، داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة التعذيب الجسدي له من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأفادت هيئة الأسرى الفلسطينية، أن الأسير الذي توفي داخل معتقلات الاحتلال، تم اعتقاله خلال اجتياح حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدة استشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة داخل معتقل “سديه تيمان”، بسبب عمليات التعذيب الوحشية بحقهم، لافتة النظر إلى أن الاحتلال يواصل إخفاء مكان اعتقال المئات من أسرى غزة ولا يعرف مصيرهم، على الرغم من المطالبات الحقوقية الفلسطينية والدولية بمعرفة ظروف ومكان اعتقالهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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