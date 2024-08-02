مقتل 11 شخصًا بسبب حريق اندلع في مبنى بالعاصمة الفلبينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 11 شخصًا حتفهم، بسبب حريق اجتاح مبنى من خمسة طوابق في منطقة تشايناتاون بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حسبما ذكر مكتب الإطفاء والحماية الفلبيني.

وأوضح، أن الحريق تم إخماده بعد ثلاث ساعات من نشوبه بالمبنى السكني التجاري في منطقة بينوندو بمدينة مانيلا.

وأشارت معلومات أولية صادرة عن الحارس الأمني في المبنى إلى أن الحريق نشب من خزان غاز البترول المسال، الذي تسرب من مقصف المبنى.

ويضم الطابق الأرضي للمبنى متاجر، بينما تقع وحدات سكنية في الطوابق العليا.

وأمرت سلطات مدينة مانيلا بإجراء تفتيش على جميع المباني في المدينة، في أعقاب الحريق، لاسيما مبان عمرها 15 عامًا على الأقل، تكون أكثر عرضة لخطر نشوب حريق مماثل.

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