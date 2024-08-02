ياسر رشاد - القاهرة - شارك تميم بن حمد أمير دولة قطر، اليوم الجمعة، في جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسيماعيل هنية، و المقامة بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في ‎الدوحة .

و توافدت حشود شعبية نحو مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في ‎الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحماس ‎إسماعيل هنية ومرافقه.

وأعلنت حماس أنه سينقل جثمان هنية إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، وستجرى مراسم تشييع الشهيد قائد الحركة في الدوحة، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

يذكر أن أشارت نتائج التحقيقات الأولية إلى مسؤولية إسرائيل عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي لقي حتفه في هجوم صاروخي في طهران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ذكر لتقرير وكالة فارس أن هنية كان في الطابق الرابع من مسكنه الواقع في حي الزعفرانية بالعاصمة الإيرانية "طهران"، عندما أصيب المبنى بصاروخ، ما أدى إلى انهيار السقف جزئيا.



وذكرت وكالة فارس أن "هذا العمل العسكري نفذه النظام الإسرائيلي".



يذكر أنه في 31 يوليو، أعلنت حركة حماس عن مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية نتيجة غارة إسرائيلية على منزله في طهران، حيث كان يشارك في تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.



وذكرت قناة الحدث التلفزيونية أن هنية فقد حياته في ضربة صاروخية مباشرة، وتعهد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.

تايمز الأمريكية: ربما قتل هنية بعبوة ناسفة زرعت في مسكنه بإيران



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس نقلا عن مصادر لم تسمها أن هنية ربما قُتل بعبوة ناسفة زرعت في مسكنه قبل نحو شهرين، ووفقا لمصادر الصحيفة فإن القنبلة تم تفجيرها عن بعد.



أفادت وكالة "فارس" للأنباء أن التحقيقات الأخيرة أكدت أن إسرائيل هي التي خططت ونفذت عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية. ووفقاً للتقرير، فإن العملية تمت باستخدام قذيفة أصابت مقر إقامته، مما أدى إلى تدمير جزء من سقف المبنى ونوافذه.





وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات التي أجريت بالتعاون مع جهات أمنية متعددة، كشفت أن القذيفة أطلقت بدقة عالية واستهدفت غرفة كان هنية يقيم فيها داخل المبنى، مما يؤكد أن العملية كانت مدبرة ومقصودة. وأفادت التقارير بأن التفجير كان عنيفاً للغاية، وأدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمبنى والمناطق المحيطة به.