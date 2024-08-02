تركيا تحجب «إنستغرام» بسبب هنية

ياسر رشاد - القاهرة - افادت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي تي كيه)، اليوم (الجمعة)، بأنه تم حجب منصة «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، دون إبداء أسباب أو تحديد مدة الحجب الذي جعل تطبيق المنصة على الهاتف المحمول غير متاح أيضاً.

تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، يوم الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال ألتون، على منصة «إكس»: «إنها رقابة بكل بساطة»، مضيفاً أن منصة «إنستغرام» لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.

ولم تدلِ «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد سواء على الحجب أو تصريحات ألتون

ونشرت الهيئة التركية القرار الصادر في الثاني من أغسطس على موقعها الإلكتروني.

الخارجية التركية تسمي خالد مشعل قائما بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

في وقت سابق، سمت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، القيادي في حركة "حماس" خالد مشعل، قائما بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة عقب مقتل إسماعيل هنية في طهران.

وقالت الوزارة في بيان: "التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة مع القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقدم له تعازيه (بوفاة إسماعيل هنية)".

ولم تصدر "حماس" حتى الآن أية تصريحات رسمية بشأن الشخصية التي ستخلف هنية في منصب رئيس المكتب السياسي، في حين يرأس خالد مشعل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج ويعتبر أحد مؤسسيها.

وبحسب صحيفة "صباح" التركية، يشارك في الجنازة من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس دائرة المخابرات الوطنية إبراهيم قالن ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش.