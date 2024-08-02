اليونان تعلن حالة التأهب بعد تحذيرات من محاولة محتملة لضرب أهداف إسرائيلية بالبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (د ب أ)

أعلنت اليونان وضع جهاز الاستخبارات الوطني وسلطات مكافحة الإرهاب، في حالة تأهب قصوى، في أعقاب تحذير، وصل إلى أثينا، من أجهزة أمنية أجنبية بشأن محاولة محتملة لضرب هدف للمصالح الإسرائيلية في اليونان.

جاءت أحدث التطورات، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي أثار مخاوف بشأن هجمات انتقامية محتملة في دول ثالثة، حسب صحيفة "كاثيميرني" اليونانية اليوم الجمعة.

وتردد أن جهاز الاستخبارات الوطني في اليونان لديه خط اتصال مفتوح مع نظرائه الأجانب ويتعاون عن كثب مع قبرص، حيث حاولت إيران أيضا تنفيذ هجوم إرهابي، كان آخره في ديسمبر 2023 .

وقال مسؤول بوزارة حماية المواطن "زاد مستوى التأهب"، فيما أكد مسؤولون من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في البلاد نقل معلومات من الخارج بشأن هجوم محتمل داخل الحدود اليونانية..

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط بشكل كبير في أعقاب القتل المستهدف لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران، إسماعيل هنية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بعد اغتيال هنية " من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وسبق ذلك استهداف إسرائيل للقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت،وهدد أمين عام الحزب حسن نصر الله أمس الخميس قائلا"على إسرائيل أن تنتظر الرد".