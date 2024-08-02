شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مهرجان العلمين انطلاقة حقيقية لدعم وتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة عازمة على دعم وتشجيع السياحة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة، ولعل أبرز هذه الإجراءات مهرجان العلمين الذي يعد ترويج مباشر للسياحة المصرية ودعم مباشر نحو إنشاء مزيد من المدن الذكية في المنطقة الشمالية.

وأكد عضومجلس النواب، أن مهرجان العلمين يشهد إقبال كبير للغاية وغير مسبوق على مدار النسختين، ومن ثم فهو أصبح من ضمن القوى الناعمة للدولة المصرية للفن والثقافة وعلى مستوى الألعاب الرياضية والأنشطة المختلفة، حيث يقدم المهرجان أنشطة متنوعة برا وبحرا وفي سماء العلمين واستطاع خلال هذه الفترة القصيرة أن يخطف أنظار العالم نحو المدينة الساحرة.

وأشار "هندي"، إلى أن متابعة رئيس مجلس الوزراء منظومة العمل فى مدينة العلمين تعكس جدية الحكومة فى التعامل مع الملف السياحي بصورة جادة، وأن هناك رؤي وأفكار الحكومة عازمة على تنفيذها وجذب المزيد من الاستثمارات فى المنطقة الشمالية التى تعد من البقاع السحرية والتى تساهم بقوة فى دعم الاقتصاد القومى، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة فى هذه المنطقة.

وأكد النائب عمرو هندي على أن مهرجان العلمين يجذب عددا غير مسبوق من السياحة بمختلف شرائحها، وسلط الضوء على مصر سياحيا، خاصة وأنه يحتوي على كثير من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية، التى تعمل وتساهم بقوة فى نعمل على زيادة الفعاليات لما لها من أهمية لدى السياح.