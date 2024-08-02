شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية أبرز أهداف حملة إيد واحدة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري ، أعمالها كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.



مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية تواصل جهودها الإنسانية وتقدم الدعم للأسر الأولى بالرعايا

وقامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع 3000 وجبة غذائية جاهزة و500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الاولى بالرعايا بقرية الفيشا، مركز المحمودية، محافظة البحيرة، حيث يأتي هذا التوزيع في إطار حرص التحالف الوطني على التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

ويؤكد التحالف الوطني على أهمية التكافل الاجتماعي وتقديم العون للاسر الاولى بالرعايا، انسجامًا مع رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

فيما شاركت مؤسسة أبو هشيمة الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم في فعاليات حملة 'إيد واحدة' بمحافظة بني سويف، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وقامت المؤسسة بتوزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعايا في المحافظة، وذلك ضمن جهود الحملة فى دعم مليون ونصف المليون أسرة في مختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل نشاطهه في مجال المسؤولية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات و التنموية في مختلف محافظات مصر، مؤكدة التزامها بدعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة

يذكر أن حملة 'إيد واحدة' تهدف إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعايا، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.