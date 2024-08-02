قدمت جمعية "ينابيع إهدنية" ريسيتالا بعنوان "إيديك مسبحة الصلا"، أحيته جوقة "عدن للأولاد" في كنيسة مار جرجس - إهدن، بقيادة ألان الشيخ وفا ومشاركة انطونيو الشيخ، حيث انتقل اولاد الجوقة وعددهم الأربعين من "البادرية" حيث كانوا يتمرّنون الى الكنيسة، على وقع نشيد "بقاديشا البطرك اسطفان" ووشاح الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي يلف اعناقهم.
وتفاعل الحضور مع الجوقة ومع نصوص الاغاني الفولكلورية التي كتبها الشاعر جرمانوس جرمانوس و"بقاديشا البطرك اسطفان" لجورج عرب و"بطركنا مار اسطفان" للأب دانيال شديد.
واختتم الريسيتال بترنيمة جديدة "إهدن عم تصلّي" بصوت ايفي الشيخ وفا وأخيها الدكتور انطونيو الشيخ وفا من كلمات الشاعر شربل جرمانوس.
كانت هذه تفاصيل خبر ريسيتال "ايدك مسبحة صلا" احتفاء بتطويب البطريرك الدويهي في اهدن احيته جوقة "عدن للاولاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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