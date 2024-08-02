أضيئت امس الشموع على شرفات المنازل في اهدن وزغرتا الزاوية، تلبية لدعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، كما قرعت اجراس الكنائس فرحاً باعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباوياً اليوم في بكركي.
ونظمت للمناسبة مسيرة من كنيسة مار بطرس العبّارة اهدن الى تمثال البطريرك الدويهي، حيث انيرت الشموع واقيمت الصلوات والتراتيل.
هذا وأضيئت الشموع على ادراج ومحيط دير مار سمعان ايطو.
كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة شموع وقرع اجراس لمناسبة تطويب البطريرك الدويهي في اهدن وزغرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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