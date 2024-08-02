الدفاع المدني: إخماد حريق داخل متجر لبيع التبغ وإخلاء مبنى سكني في الصفير- الضاحية الجنوبية

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ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من فوج إطفاء الضّاحية، أخمدوا حريقًا شبّ داخل متجر لبيع التّبغ يقع في الطّبقة الأرضيّة من مبنى سكني في الصفير- ضاحية بيروت الجنوبيّة".
وأشارت إلى أنّ "توازيًا، عملوا على إخلاء المبنى من قاطنيه جرّاء انتشار الدّخان الكثيف النّاتج عن الحريق. وتمّ تقديم الإسعافات الأوليّة اللّازمة ميدانيًّا إلى ثلاثة أشخاص أُصيبوا بضيق في التنفّس، جرّاء تنشّقهم الدخّان الكثيف النّاتج عن الحريق".
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