الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاص اضافي بسيط بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، أن "طقسا صيفيا معتادا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة". وحذرت من "ارتفاع موج البحر شمالا لحدود المتر والنصف وبالتالي تغير حالة البحر الى هائج".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل وتنشط الرياح التي تصل سرعتها لحدود ال ٣٥ كلم/ساعة. يرتفع موج البحر وامكانية تشكل تيارات مائية".

ولفتت الى ان "طقس السبت غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاص اضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية التي تصبح دون معدلاتها بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية والداخلية مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية. تصل سرعتها لحدود ال ٣٥كلم/ساعة . يتشكل ضباب على المناطق الجبلية الشمالية".

واضافت أن "طقس الأحد غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية و تراجعها على الساحل خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح أحياناً. والإثنين قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على ويستمر ظهور الضباب المحلي على المرتفعات خاصة الشمالية".