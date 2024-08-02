بايدن وهاريس استقبلا 3 سجناء أميركيين مفرَج عنهم في عملية تبادل كبيرة مع روسيا

استقبل الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ ونائبته ​كامالا هاريس​، مراسل "وول ستريت جورنال" الصّحافي إيفان غيرشكوفيتش، عنصر "المارينز" السّابق بول ويلان والصّحافية ألسو كورماشيفا، لدى وصولهم إلى أراضي ​الولايات المتحدة الأميركية​، عقب إفراج ​روسيا​ عنهم في إطار صفقة كبيرة لتبادل السّجناء.

واستُقبل الأميركيّون الثّلاثة بترحيب حار من عائلاتهم وأصدقائهم لدى نزولهم من الطّائرة، قبل أن يعانق كلّ منهم بايدن وهاريس.

وأشار بايدن للصّحافيّين في قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، إلى أنّه "شعور رائع طال انتظاره".

مع الإشارة إلى أنّ الأميركيّين الثّلاثة من بين أكثر من عشرين معتقلًا أُفرج عنهم الخميس، في إطار أكبر عمليّة تبادل للسّجناء بين الشّرق والغرب منذ الحرب الباردة. كما ستتسلّم الولايات المتحدة سجينًا رابعًا من بين الّذين أُفرج عنهم، هو فلاديمير كارا-مورزا، الروسي المعارض للكرملين الّذي يحمل إقامةً في الولايات المتحدة، لكنّه سيعود بشكل منفصل إلى الولايات المتّحدة.

وبالمجموع، تمّت مبادلة عشرة روس بينهم قاصران، بـ16 غربيًّا وروسيًّا مسجونين في روسيا، في عمليّة جرت في مطار العاصمة التّركيّة أنقرة.