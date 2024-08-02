وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا: تصاعد العنف في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

أكد وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا ديفيد لامي وجون هيلي بعد جولة لهما في لبنان وقطر، أن "تصاعد العنف في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد".

ودعا الوزيرين جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الصراع في غزة