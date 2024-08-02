باقري كني: إيران تستخدم حقها المشروع لمعاقبة الصهاينة المجرمين بشكل حاسم وفعال

أعرب وزير الخارجيّة الإيرانيّة بالوكالة ​علي باقري كني​، خلال محادثة هاتفيّة مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، جرى خلاله مناقشة تداعيات اغتيال رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، عن امتنانه لمشاركة رئيس البرلمان الجزائري في مراسم أداء الرّئيس الإيراني اليمين الدستوريّة.

وأشار إلى أنّ "الكيان الصّهيوني تجاوز الخطّ الأحمر لإيران باغتيال هنيّة على أراضيها"، مؤكّدًا أنّ "ممّا لا شكّ فيه، أنّ إيران ستستخدم حقّها المشروع والأصيل في معاقبة الصّهاينة المجرمين بشكل حاسم وفعّال".

وأثنى باقي كني على "جهود الجزائر في دعمها لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، للتّحقيق في العمل الإجرامي الّذي ارتكبه الكيان الصّهيوني باغتيال هنيّة"، مركّزًا على "ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجيّة منظّمة التّعاون الإسلامي، من أجل التّحقيق واتخاذ القرار بشأن هذا العمل الصهيوني الإجرامي".