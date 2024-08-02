شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 24 شخصًا جراء الفيضانات بولاية أتراخند الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 14 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب عشرة آخرون، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على العديد من المناطق في ولاية أتراخند شمال الهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الجمعة، أن أربعة من الضحايا لقوا مصرعهم في مدينة دهرادون، وستة في مدينة هاريدوار، و وثلاثة في مدينة تيري، بالإضافة إلى شخص واحد في مدينة شامولي.

من جهتها، أعلنت حكومة ولاية أتراخند -في بيان- أنه تم إرسال مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الهندية وطائرة من طراز "شينوك" ومروحية من طراز "مي-17" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بالولاية، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الهندي أكد لرئيس وزراء الولاية بوشكار سينج دامي، تقديم كافة المساعدات اللازمة.