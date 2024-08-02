تدافع لرفع جنازة هنية على الأكتاف لنيل شرف المشاركة.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حالة من التدافع لرفع الجنازة على أكتافهم، شرفاً وفخراً، وسط هتافات بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

وجموع كبيرة من المصلين داخل وخارج مسجد محمد بن عبدالوهاب في قطر، لوداع الشهيد إسماعيل هنية.

وظهر أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الجمعة، في جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والمقامة بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في ‎الدوحة، لا يرتدي عقال فوق شال رأسه كالمعتاد، ومن عادات العرب أن صاحب العزاء لا يرتدي العقال.

وهتف المشيعون في جنازة الشهيد القائد المجاهد إسماعيل هنية في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

ودعت حماس ليوم غضب عارم يوم الجمعة تنديداً بجريمة اغتيال هنية ورفضاً للإبادة الجماعية في غزة.

مسؤولية إسرائيل في اغتيال هنية

أشارت نتائج التحقيقات الأولية إلى مسؤولية إسرائيل عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي لقي حتفه في هجوم صاروخي في طهران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ذكر لتقرير وكالة فارس أن هنية كان في الطابق الرابع من مسكنه الواقع في حي الزعفرانية بالعاصمة الإيرانية "طهران"، عندما أصيب المبنى بصاروخ، ما أدى إلى انهيار السقف جزئيا.



وذكرت وكالة فارس أن: "هذا العمل العسكري نفذه النظام الإسرائيلي".



يذكر أنه في 31 يوليو، أعلنت حركة حماس عن مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية نتيجة غارة إسرائيلية على منزله في طهران، حيث كان يشارك في تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.



وذكرت قناة الحدث التلفزيونية أن هنية فقد حياته في ضربة صاروخية مباشرة، وتعهد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.