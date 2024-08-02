حزب الله يستهدف موقع الضهيرة ويجبر طائرات إسرائيلية على التراجع

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية، اليوم الجمعة، وتصدوا لطائرات إسرائيلية حربية دخلت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب وأجبروها على التراجع.
وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من ظهر يوم الجمعة 2-8-2024 انتشاراً لجنود العدو في موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف البيان: أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي ليل يوم الخميس 1-8-2024 صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.