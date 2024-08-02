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حزب الله يستهدف موقع الضهيرة ويجبر طائرات إسرائيلية على التراجع

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع الضهيرة بالقذائف ‏المدفعية، اليوم الجمعة، وتصدوا لطائرات إسرائيلية حربية دخلت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب وأجبروها على ‏التراجع.

 

وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من ظهر ‌‏يوم الجمعة 2-8-2024 انتشاراً لجنود العدو في ‏موقع الضهيرة بالقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

وأضاف البيان: أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي ليل يوم الخميس 1-8-2024 صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على ‏التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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