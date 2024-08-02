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شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن "رحلاتها ليومي 4 و5 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

الأحد 4 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباح 5 آب 09:55 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 5 آب 05:00 فجر5 آب 02:50 بيروت الدوحة ME435

صباح 5 آب 05:25 20:55 بيروت الدمام ME443

صباح 5 آب 06:10 فجر 5 آب02:15 بيروت دبي ME431

صباح 5 آب 05:40 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 5 آب 05:45 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 5 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

13:55 12:45 بيروت دبي ME427

12:15 11:20 بيروت اسطنبول ME266

12:55 11:55 بيروت الكويت ME405

*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الأحد 4 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

08:40 07:30 دبي بيروت ME426

09:20 08:25 اسطنبول بيروت ME265

09:40 08:40 الكويت بيروت ME404

الإثنين 5 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباح 6 آب11:00 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 6 آب 06:10 فجر6 آب 02:15 بيروت دبي ME431

صباح 6 آب 05:35 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 6 آب 06:20 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 6 آب 05:00 19:00 بيروت الدوحة ME437

13:05 09:50 بيروت القاهرة ME305

13:25 11:25 بيروت كوبنهاغن ME226

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الإثنين 5 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

10:45 07:30 القاهرة بيروت ME304

09:20 07:20 كوبنهاغن بيروت ME225

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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