عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، اجتماعا في السراي الحكومي مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وهم سفراء كل من الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، بريطانيا الصين وروسيا، وممثلي الدول الاعضاء غير الدائمين الموجودين في لبنان، وهم سفراء الجزائر، اليابان، سويسرا وكوريا الجنوبية.
وفي خلال الاجتماع تم تأكيد الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالوضع في المنطقة، واهمها تأكيد اولوية تطبيق قرارات الامم المتحدة ولا سيما القرار1701.
كمز استقبل رئيس الحكومة المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وتأكيد على ثوابت لبنان واهمها تطبيق القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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