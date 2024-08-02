افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "بعض السكان في حي المقاصد في مدينة النبطية اخلوا منازلهم كاجراء احترازي بعد ان وصلت رسائل الى هواتف ثلاث عائلات تطلب منهم الاخلاء لانها ستتعرض للقصف".
واشار الى انه "قد تم ابلاغ الجهات المعنية وهي الان تقوم بالتحقيق في الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اخلاء بعض منازل حي المقاصد- النبطية بعد تلقي سكانها رسائل بالعبرية بضرورة اخلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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