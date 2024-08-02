"النشرة": اخلاء بعض منازل حي المقاصد- النبطية بعد تلقي سكانها رسائل بالعبرية بضرورة اخلائها

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "بعض السكان في حي المقاصد في مدينة النبطية اخلوا منازلهم كاجراء احترازي بعد ان وصلت رسائل الى هواتف ثلاث عائلات تطلب منهم الاخلاء لانها ستتعرض للقصف".

واشار الى انه "قد تم ابلاغ الجهات المعنية وهي الان تقوم بالتحقيق في الموضوع".