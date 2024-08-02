الامن العام مدّد مهلة قبول الطلبات للمتطوعين المأمورين المتمرنين ليومي 8 و9 آب

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان "تمديد مهلة قبول الطلبات للمتطوعين المأمورين المتمرنين لصالح المديرية العامة للأمن العام ليومين إضافيين بتاريخ 8 و9 آب 2024".

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