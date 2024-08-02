قوى الأمن: مفرزة زحلة القضائية أوقفت عصابة سرق أفرادها منزلاً أثناء وجود مالكه خارج البلاد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان انه "خلال الشّهر الخامس من العام الجاري، وفي مدينة زحلة، تعرّض مبنى غير مأهول، مؤلّف من أربع طبقات، لعمليّة سرقة عن طريق الكسر والخلع والتّخريب، بما في ذلك سرقة كابلات الكهرباء وصنابير المياه (خلّاطات المياه)، والأبواب ونوافذ مصنوعة من "الألومينيوم". وقدّر المالك -الذي كان موجوداً خارج البلاد وقت حصول السّرقة- قيمة المسروقات بحوالى ثلاثين ألف دولارٍ أميركي.

على إثرها، قامت مفرزة زحلة القضائية بالاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، وضاعفت مراقبتها لأصحاب السّوابق والشّبهات. ونتيجةً لذلك، تمّ الاشتباه بكل من:

- ع. ح. (من مواليد عام 1995، لبناني)

- ع. ح. (من مواليد عام 1982، لبناني)

- م. ع. (من مواليد عام 1998، سوري)

- و. ع. (من مواليد عام 1998، فلسطيني) وهو قد أوقف في وقت لاحق بجرم سرقة دراجات آليّة.

جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وشراء مسروق وتعاطي مخدّرات.

واوضحت انه "بعد رصدٍ ومتابعة حثيثة، تم توقيف الأول والثاني في بلدة الكرك-زحلة، والثالث في بلدة سعدنايل، وذلك خلال انتقالهم على الطرقات العامة في البلدتين المذكورتين، وقد اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بعمليّة السّرقة، وقد أودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته".