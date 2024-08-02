التلفزيون الإيراني: التقارير المنتشرة تحت عنوان تفاصيل عملية اغتيال هنية غير دقيقة وتكهنات غير رسمية

أكد التلفزيون الإيراني، أن "التقارير المنتشرة تحت عنوان تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية غير دقيقة وتكهنات غير رسمية".

وسبق ان نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تقريرا يفيد بأن اغتيال إسماعيل هنية، تم بعبوة ناسفة هُرّبت سراً إلى دار الضيافة التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران منذ نحو شهرين.

واكد الصحيفة إنها استندت إلى سبعة مسؤولين من الشرق الأوسط، منهم إيرانيان، بالإضافة إلى مسؤول أميركي. وأكد خمسة منهم أن القنبلة فُجّرت عن بُعد، بعد التأكد من وجود هنية داخل غرفته.