أكد التلفزيون الإيراني، أن "التقارير المنتشرة تحت عنوان تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية غير دقيقة وتكهنات غير رسمية".
وسبق ان نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تقريرا يفيد بأن اغتيال إسماعيل هنية، تم بعبوة ناسفة هُرّبت سراً إلى دار الضيافة التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران منذ نحو شهرين.
واكد الصحيفة إنها استندت إلى سبعة مسؤولين من الشرق الأوسط، منهم إيرانيان، بالإضافة إلى مسؤول أميركي. وأكد خمسة منهم أن القنبلة فُجّرت عن بُعد، بعد التأكد من وجود هنية داخل غرفته.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني: التقارير المنتشرة تحت عنوان تفاصيل عملية اغتيال هنية غير دقيقة وتكهنات غير رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.