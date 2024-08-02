معاريف: السلطات المحلية بعدة مدن في إسرائيل فتحت الملاجئ على وقع تهديدات إيران

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن السلطات المحلية بعدة مدن في إسرائيل فتحت الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك".
وذكرت الصحيفة أن السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو.
وأوضحت أن افتتاح الملاجئ يأتي استعداداً لأي سيناريو قد يحدث في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
وفي إطار الإجراءات التحضيرية، تم كذلك إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل. كما شمل تمرين آخر عمليات التبرع بالدم في حالات الطوارئ.
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