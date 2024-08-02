أمير قطر وقيادات الفصائل الفلسطينية تشارك فى صلاة جنازة إسماعيل هنية

الشارقة - اميمة ياسر - شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تأدية صلاة جنازة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التى بدأت اليوم عقب صلاة الجمعة، فى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة.

كما شارك فى الصلاة كل من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ووفود رسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية. وفق وسائل إعلام قطرية .

وقد شارك فى أداء صلاة الجنازة عشرات الآلاف اليوم عقب صلاة الجمعة مباشرة فى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة.