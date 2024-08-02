شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الفرنسي: إحباط مخططات لأعمال عنف خلال أولمبياد باريس والان نبدء بالتفاصيل

تأمين باريس

الدمام - شريف احمد - قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الفرنسية جيرالد دارمانين اليوم: "إن السلطات الأمنية أحبطت العديد من المخططات لأعمال عنف، خلال أولمبياد باريس 2024".وأضاف دارمانين - في تصريح اليوم - أن السلطات الأمنية تقوم بتوقيف أفراد كل يوم تقريبًا يُعتقد أنهم من المحتمل أن يرتكبوا أعمال عنف.وخلال تفقده قوات الأمن في مركز شرطة "لا بلين سان دوني" شمال شرق باريس، اليوم، أشاد دارمانين بانخفاض معدل الجنح المرتكبة منذ بداية العام في فرنسا وخاصة في ضواحي باريس وتحديدًا منذ بداية الألعاب الأولمبية.وأشار إلى توقيف 200 شخص، من بينهم 180 رهن الحبس الاحتياطي في الأيام الأخيرة، مثمنًا التواجد الكثيف لقوات الشرطة والدرك في الشوارع والميادين الباريسية.ونوه بنشر 35 ألف من قوات الشرطة والدرك فضلاً عن 1700 من قوات الشرطة الأجنبية من 42 دولة الذين يعملون بشكل خاص لمساعدة السياح الأجانب المتواجدين في فرنسا.ولفت الوزير إلى نشر 20 ألف من أفراد الأمن الخاصة فضلاً عن 18 ألف جندي في شوارع العاصمة باريس.