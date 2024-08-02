شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": الحر الشديد سبب موت 175 ألف شخص سنويًا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تودي موجات الحر بأكثر من 175 ألف شخص سنويًا في أوروبا، حيث تسجل معدلات الحرارة ارتفاعًا بسرعة أكبر من بقية العالم، حسبما ذكرت قالت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، مساء أمس الخميس. ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وقالت المنظمة: "إن من أصل نحو 489 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سجلتها منظمة الصحة العالمية سنويًا بين عامي 2000 و2019، شهدت المنطقة الأوروبية 36% منها، أو 176 ألفًا و 40 حالة وفاة في المعدل".

وأشارت المنظمة إلى أن درجات الحرارة في المنطقة "ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط"، حيث سُجلت زيادة بنسبة 30% في الوفيات المرتبطة بالحرارة بالمنطقة على مدى العقدين الماضيين.

ولفتت إلى أن "درجات الحرارة القصوى تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأوعية الدموية الدماغية والصحة العقلية والحالات المرتبطة بمرض السكري".

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن الحرارة الشديدة يمكن أن تشكّل مشكلة خصوصًا لكبار السن، كما تمثّل "عبئًا إضافيًا على النساء الحوامل. وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بينها دول عدة في آسيا الوسطى.