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كوريا الجنوبية تدعو إلى ضبط النفس والحد من التوترات في الشرق الأوسط

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط.
وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس والسعي إلى بذل الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات.

تصعيد حاد

وقال المتحدث باسم الوزارة لي جيه-وونج في تعليق له اليوم: "تعرب حكومتنا عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحاد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط".
وأضاف: نحث بقوة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ونأمل أن تستمر الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات، بما في ذلك وقف إطلاق النار والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن دون انقطاع.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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