شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدعو إلى ضبط النفس والحد من التوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

تصعيد حاد

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط.وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس والسعي إلى بذل الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات.وقال المتحدث باسم الوزارة لي جيه-وونج في تعليق له اليوم: "تعرب حكومتنا عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحاد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط".وأضاف: نحث بقوة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ونأمل أن تستمر الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات، بما في ذلك وقف إطلاق النار والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن دون انقطاع.