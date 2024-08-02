الهند تعلق رحلات الطيران من و إلى إسرائيل حتى 8 أغسطس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة طيران الهند، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل حتى 8 أغسطس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت طيران الهند في بيان "نظرًا للوضع المستمر في أجزاء من الشرق الأوسط، فقد علقنا تشغيل رحلاتنا المجدولة من وإلى تل أبيب عاصمة إسرائيل اعتبارًا من الآن حتى 8 أغسطس 2024".

إسرائيل تستعد لرد إيران بفتح الملاجئ



وتستعد إسرائيل لرد إيران على مجموعة الاغتيالات التي شنتها قوات الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية، بفتح الملاجئ في مدن عدة.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن السلطات المحلية فتحت بعدة مدن في إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم وشيك.

أكدت الصحيفة أن السلطات في إسرائيل بدأت، صباح اليوم الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو.

أردفت الصحيفة أن افتتاح الملاجئ يأتي استعدادا لأي سيناريو قد يحدث في الأيام المقبلة، خصوصًا في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على هجمات إسرائيل الأخيرة.

واختتمت الصحيفة أنه تم إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل.

حزب الله يستهدف موقع الضهيرة



استهدف حزب الله موقع الضهيرة بالقذائف ‏المدفعية، اليوم الجمعة، وتصدوا لطائرات إسرائيلية حربية دخلت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب وأجبروها على ‏التراجع.

وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من ظهر ‌‏يوم الجمعة 2-8-2024 انتشاراً لجنود العدو في ‏موقع الضهيرة بالقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضاف البيان: أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي ليل يوم الخميس 1-8-2024 صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على ‏التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

وعلى صعيد آخر شهد اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس وهو اليوم 301 للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فجر وصباح اليوم، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.