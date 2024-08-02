استشهاد 3 إثر قصف إسرائيلي على تل الهوا في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد ثلاث فلسطينين و أصيب ست، اليوم الجمعة، بعد قصف إسرائيلي على حى تل الهوا، جنوب قطاع غزة في غارة شنتها قوات الاحتلال.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اسشتهاد 3 فلسطينين و إصابة 6، في قصف إسرائيلي على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

مقتل قائد بارز في حركة "الجهاد" بضربة جوية إسرائيلية على غزة



وزعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد القادة البارزين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غارة جوية على قطاع غزة.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن القتيل هو محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد المسؤول عن تمويل الوحدة.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه خلال اليوم السابق، "تم القضاء على نحو 30 إرهابيا في مواجهات وهجمات لسلاح الجو في رفح". حسب تعبيره.



ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.



وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.



في وقت سابق، توافد حشود شعبية لمسجد الإمام محمد بالدوحة للمشاركة في تشييع جثمان هنية.

حشود شعبية تتوافد نحو مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في ‎الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحماس ‎إسماعيل هنية ومرافقه.