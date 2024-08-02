حزب الله يستهدف موقع بياض بليدا بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع بياض بليدا في الأراضي المحتلة، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من ظهر يوم الجمعة 2-8-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
موقع السمّاقة
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قصف حزب الله موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
ونشر حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من ظهر يوم الجمعة 2-8-2024 موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
استهداف موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية
وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من ظهر يوم الجمعة 2-8-2024 انتشاراً لجنود العدو في موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف البيان: أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي ليل يوم الخميس 1-8-2024 صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.