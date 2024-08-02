صحفي إسرائيلي يدعو إيران لقصف طائرة نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقاله الأسبوعي في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إيران، إلى قصف طائرة نتنياهو.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر، بأن خلافات حادّة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن كانت الاغتيالات الأخيرة ستؤدي إلى إنهاء الحرب بصفقة والتفرغ نحو استعادة المختطفين أو أن القيادة السياسية ستدمن على صور الانتصار لاغتيال تلو اغتيال.

وأبلغ المستوطنون الحريديم عن زيادة كبيرة في شراء المياه المعبأة في زجاجات "المياه المعدنية" والأطعمة المعلبة "المعلّبات" استعداداً لرد إيران وحزب الله

قصف إسرائيلي على حى تل الهوا

وفي وقت سابق، استشهد ثلاث فلسطينين و أصيب ست، اليوم الجمعة، بعد قصف إسرائيلي على حى تل الهوا، جنوب قطاع غزة في غارة شنتها قوات الاحتلال.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اسشتهاد 3 فلسطينين و إصابة 6، في قصف إسرائيلي على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

مقتل قائد بارز في حركة "الجهاد" بضربة جوية إسرائيلية على غزة



وزعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد القادة البارزين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غارة جوية على قطاع غزة.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن القتيل هو محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد المسؤول عن تمويل الوحدة.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه خلال اليوم السابق، "تم القضاء على نحو 30 إرهابيا في مواجهات وهجمات لسلاح الجو في رفح". حسب تعبيره.



ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.



وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.