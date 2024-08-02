ميلوني تنتقد الهجمات ضد حكومة إيطاليا في ذكرى هجوم بولونيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اليوم الجمعة إنها، تأثرت بشكل عميق وشخصي بالهجمات غير المبررة وغير المتناسبة ضدي وضد الحكومة في هذا اليوم التذكاري لتفجير محطة قطار بولونيا في الثاني من أغسطس 1980.

تصريحات ميلوني في ذكري هجوم بولونيا

وقالت ميلوني : "إن الادعاء بأن جذور ذلك الهجوم اليوم ممثلة بشكل كامل في اليمين الحاكم، أو أن إصلاح العدالة الذي وافقت عليه الحكومة مستوحى من المحفل الماسوني السري التخريبي P2 "أمر خطير للغاية".

وقالت ميلوني في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للهجوم المميت الذي قتل فيه 85 شخصًا وأصيب 200 آخرون: "وهو أمر خطير، بما في ذلك على السلامة الشخصية لشخص انتخب ديمقراطيًا من قبل المواطنين، يحاول فقط بذل قصارى جهده من أجل مصلحة هذه الأمة".

وأتمت ميلوني: “ نضم صوتنا إلى آلامهم ومطالبتهم بالعدالة. علاوة على ذلك، أشكرهم على المثابرة والتصميم الذي وضعوه في خدمة البحث عن الحقيقة”.