افيخاي: رصدنا إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية وهاجمنا مصدرها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن افيخاي ادرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في الساعات الأخيرة، تم رصد إطلاق عدة قذائف عبرت من الأراضي اللبنانية، زاعما أن معظمها سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وقصف جيش الدفاع بالمدفعية مصادر النيران.

أنه في وقت سابق اليوم، حاول مخرب من منظمة حزب الله إطلاق صواريخ باتجاه منطقة عرب العرامشة، زاعما ان الصواريخ لم تنجح في العبور إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف افيخاي في بيان عبر حسابها: بعد فترة قليلة تمكنت قوات اللواء 9 من تحديد موقع المخرب الذي أطلق القذائف في منطقة وادي حمول لتقوم طائرة من سلاح الجو بمهاجمة المخرب.