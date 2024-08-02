الإسرائيليون يؤيدون الاغتيالات على حساب مفاوضات غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أيد العديد من الإسرائيلين الإغتيالات التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، باستهداف عدد من قيادات حركة المقاومة في غزة حماس وحزب الله على رأسهم إسماعيل هنية و فؤاد شكر.

الإسرائيليون يؤيدون الإغتيالات

أظهر استطلاع أجراه معهد لازار أن ما يصل إلى 69% من الإسرائيليين يؤيدون الاغتيالات المستهدفة بغض النظر عن العواقب، مما يعني أن وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة قد يتأخر لفترة طويلة.

وأكد الاستطلاع أن ما يصل إلى 69% من الإسرائيليين يؤيدون الاغتيالات المستهدفة حتى لو أدت إلى تأخير وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأجري معهد لازار للاستطلاع ونشرته صحيفة معاريف اليومية يوم الجمعة، مشيراً إلي أنه لم يعارض ذلك سوى 19% من المستجيبين، بينما لم يكن لدى 12% رأي محدد، شمل الاستطلاع 510 إسرائيليين بهامش خطأ 4.4%.

و واصلت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية على غزة منذ التوغل عبر الحدود من قبل جماعة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 آخرين كرهائن.

ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ودمرت الأراضي، وتركت معظم الناس جوعى وبلا مأوى.

يذكر أن اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء. ولم تعلق إسرائيل على وفاته بشكل مباشر.

قبل اغتيال هنية بساعات، قتل الجيش الإسرائيلي فؤاد شكر، أحد قادة حزب الله في بيروت، كما زعم أنه قتل الجناح العسكري لحماس، قائد كتائب القسام محمد ضيف، والمسؤول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية محمد الجعبري.

ويبدو أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النارفي غزة وتبادل الأسرى، التي استمرت عبر وسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر، قد توقفت بعد الهجمات في بيروت وطهران.

وفيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، فضل 41% من المستجيبين بيني غانتس كرئيس للوزراء، مقارنة بـ 39% أيدوا رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإنه لو أجريت انتخابات اليوم، فلن يتمكن كتلة نتنياهو ولا المعارضة بقيادة يائير لابيد من تشكيل حكومة بمفردهما.