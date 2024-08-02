هيئة الأركان الإيرانية: ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال "هنية"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، اليوم الخميس 01 أغسطس 2024، بأن إيران وقادة الفصائل المسلحة بالمنطقة يناقشون في طهران الرد ضد إسرائيل.

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية: "ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال إسماعيل هنية ".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، "الرد حتمي ويجب اتخاذ إجراءات متعددة والكيان الصهيوني سيندم على فعلته".

وتواجه المنطقة خطر اتساع الصراع بين إسرائيل وإيران ووكلائها بعد اغتيال هنية في طهران، قبيل فجر أمس، واغتيال القائد الكبير في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت، أول من أمس.

وفي إسرائيل، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن عشرات المصانع التي تخزن مواد خطيرة حتى مسافة 40 كم عن الحدود اللبنانية تلقت أوامر إغلاق من الجيش الإسرائيلي، على خلفية الرد المتوقع من حزب الله وإيران على عمليات الاغتيال في طهران وبيروت.

وأمس الأربعاء، أعلنت " حماس " وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وفيما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية، رغم أنه لم يتطرّق أبدا إلى اغتيال هنيّة في تصريحات أدلى بها، أمس.

وجاء اغتيال هنية في وقت تشن إسرائيل، بدعم أميركي، حربا على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

المصدر : وكالات