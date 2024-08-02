مكيفة والليلة بـ600 جنيه.. 43 صورة ترصد أرخص شقة فندقية في دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل عروض الفنادق والشاليهات والشقق الفندقية، خاصة خلال الوقت الحالي؛ تزامنًا مع عطلة نهاية العام وانتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل أرخص شقة فندقية في دهب، كالتالي:

Shabana House

- تتميز الشقة الفندقية بموقع مثالي، حيث تقع في مدينة دهب، وضمن مسافة قصيرة من متجر ديزرت دايفرز لمستلزمات الغوص ومركز سي دانسر للغوص ومركز دهب دايفرز ساوث سيناء للغوص.

- مكان إقامة يوفر إطلالات على المدينة وتراسًا وخدمة الواي فاي مجانًا.

- تتميز الوحدات بأنها مكيّفة، وتوفر شرفة وتلفزيونًا بشاشة مسطحة وحمّامًا خاصًا.

- تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من هذه الشقة الفندقية ريد سى ريلاكس دايف ريزورت ومركز سيناء دايفرز آند باكباكرز للغوص ومركز فيش فريندز للغوص.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب للشقة الفندقية، حيث يقع على بعد 59 كم.

- يبدأ سعر الليلة من 621 جنيه، ويصل إلى 974 جنيهًا.