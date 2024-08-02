بعد رفع أسعار السولار.. قرار من التموين بتعديل تكلفة رغيف الخبز - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد سامي:

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس توجيها وزاريا رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٤ للمخابز بشأن تكلفة الخبز المدعم للمخابز البلدية، بعد ارتفاع اسعار المواد البترولية.

وتضمن القرار، تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين (العام، الخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ( ١٥٩٥) لسنة ٢٠٢٤م والمتضمن تحديد أسعار تداول المواد البترولية ومنها السولار، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم السولار كوود في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي:

ونص القرار على أن تشمل إجمالي تكلفة التصنيع ما يسدده المواطن (۲۰) قرش للرغيف، بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال، ونوع الوقود المستخدم وتكلفة التصنيع بعد خصم الفوارة، وإجمالي تكلفة تسليم الرغيف وما يسدده المواطن عن الرغيف.

وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين (العام، الخاص)، بالإضافة إلى سداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع (الخاص) فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدى مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدى.

وتم توجيه القرار للمديريات لإعلام كافة أصحاب المخابز البلدية في جميع أنحاء الجمهورية أنه بالنسبة للتكلفة الجديدة ابتداء من تاريخ 1/8/2024 بموجب التوجيه الوزاري ستكون كالتالي:

أولا/ ماو سولار طرى يأخد 39 جنيها على كل شيكارة 50 كيلو من البنك أو 173 قرش على كل رغيف مبيعات + 20 قرشا من المواطن وهذا الحساب يتم ايداعه لصاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثانيا - ماو الملدن السولار يأخذ 54 جنيها من البنك على كل شكاره دقيق 50 كيلو أو 128.50 قرش على كل رغيف ينتج وهذا الحساب هيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثالثا - حساب مجر سولار يأخد 28.25 جنيه على الشيكارة 50 كيلو من البنك أو 147.50 قرش على كل رغيف مبيعات + 20 قرشا من المواطن. وهذا الحساب سيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

رابعا - ماو غاز طرى يأخد 20 قرشا من المواطن ويورد على كل شوال 50 كيلو 128.50 ج للهيئة العامة للسلع التموينية أو 2.65 قرش على كل رغيف مبيعات.

خامسا - ماو ملدن غاز طبيعي يأخذ 20 قرشا من المواطن ويتم توريد 18.48 على كل شكاره دقيق 50 كيلو أو 128.50 قرش عند كل رغيف ينتج وهذا الحساب يتم توريده للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال بنك مصر أو ضامن.

سادسا - مجر غاز طبيعي يأخد 20 قرشا من المواطن ويتم توريد. 25 جنيها على كل شيكارة 50 كيلو أو 138.50 قرش على كل رغيف مبيعات.