رئيس هيئة الكتاب: تطوير المعارض الإقليمية للمساهمة في بناء شخصية وطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

قال رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين، إن الهيئة تحرص على تطوير معارضها الإقليمية والارتقاء بدورها التنويري والتثقيفي انطلاقا من أهمية دور الثقافة والقراءة في بناء شخصية وطنية تبنى على أسس ثقافتها الوطنية، وتنفتح على المعرفة الإنسانية وتتفاعل معها.

وأضاف بهي الدين في تصريح له، الجمعة، أن الهيئة تستعد لإقامة الدورة الخامسة من معرض رأس البر للكتاب في الفترة من 8 أغسطس الجاري حتى 17 من الشهر ذاته بمشاركة مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.

وأكد أن معرض رأس البر للكتاب، يشهد تطورًا كبيرًا هذا العام، على مستوى مشاركات دور النشر والإصدارات التي تقدمها دور النشر الرسمية والخاصة، والفعاليات الثقافية والاهتمام البالغ بما يقدم للطفل والنشىء من الإصدارات والفعاليات الثقافية، المقرر تنظيمها على هامش المعرض، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يأتي النشاط الثقافي في معرض رأس البر للكتاب حافلًا بمشاركة كوكبة من مبدعي محافظة دمياط، ويقام في مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، إلى جانب البرنامج الفني الذي يقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبرنامج الورش الفنية المتنوعة للأطفال.

وأضاف أن البرنامج يحتفي بالإبداع في دمياط: الشعر، والسرد، والمسرح، كما يحتفي بالتراث من خلال الحرف التراثية والتاريخ الشفاهي والسينما التسجيلية، ويكرم الفائزين بجوائز ثقافية، ويحتفي بالراحلين أبو العلا السلاموني، وعبد الغني داوود، كما يضم لقاء واعظ وواعظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأوضح أن الهيئة تشارك في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة بكافة السلاسل التي تصدر عنها، ومن بينها إصدارات سلسلة عقول، وإصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة ديوان الشعر المصري «ابن سناء الملك.. يا شقيق الروح من جسدى»، و«ابن النبيه.. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا»، و«ابن نباته المصرى.. قامت قيامة قلبى»، و«البهاء زهير.. يا من لعبت به شمول»، وكتاب أبوالهول، وفجر الضمير، لعالم المصريات سليم حسن، وإصدارات أحمد لطفي السيد، وإصدارات سلسلة حكايات النصر، وسلسلة مصريات، وتاريخ المصريين، والثقافة الشعبية، وموسوعة مصر القديمة، وموسوعة الأغاني، وموسوعة وصف مصر، وكتاب الخط الكوني، وسلسلة رؤية، ومشروع ما، ومؤلفات ثروت عكاشة، وذاكرة الفنون، فضلًا عن مجموعة كبيرة من إصدارات كتب الأطفال، والنشر العام، بلإضافة إلى إصدارات سلسلة ادباء القرن العشرين «أمهات فى المنفى»، و«الناس الأكابر» للكاتب يوسف جوهر، وكتاب «ليالي سطيح» للشاعر حافظ إبراهيم، و«حواديت عم فرج» للكاتب الكبير نعمان عاشور وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى مؤلفات مبدعي وكتاب محافظة دمياط.