يختصر الوقت بين القاهرة والجيزة.. 49 صورة ترصد محور عمرو بن العاص والفريق كمال عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تواصل وزارة الإسكان، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والذي يُعد أحد أهم المحاور المرورية الرابطة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائرى بمنطقة منشأة البكاري بطول 4 كم.

ويربط محور عمرو بن العاص عددًا من الطرق، منها الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، ويتقاطع مع شوارع "العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً.

ويختصر محور عمرو بن العاص زمن الوصول، حيث يخدم شوارع "ترسا، والهرم، وفيصل"، حيث يربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، ويستهدف وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل، وتخفيف الاختناقات المرورية، من خلال تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

ويتم تنفيذ عمرو بن العاص بطول 4.5 كم وعرض 12 حارة مرورية، ويشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر - 3 حارات مرورية بكل اتجاه.

ويستهدف المحور الربط مع الطريق الدائري الجنوبي، ومحور المريوطية، والاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، وشارع الهرم،وشارع المنشية، بالإضافة إلى مطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل.

ويوازى محور عمرو بن العاص، محور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار خطة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة واختصار زمن الرحلات، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة.